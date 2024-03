CONTRO LE MAFIE. 45 SINDACI LECCHESI AL FIANCO DI ANTONIO DECARO

LECCO – Sono 45 i sindaci della provincia di Lecco tra i primi 100 sindaci lombardi ad aver sottoscritto una lettera indirizzata al sindaco di Bari e presidente di ANCI Antonio Decaro in segno di solidarietà e vicinanza per le recenti vicende che lo stanno riguardando, sia personalmente sia come rappresentante delle Istituzioni.

Ecco il testo della lettera e l’elenco, a oggi, dei sindaci firmatari per la provincia di Lecco (la sottoscrizione resta aperta a nuove adesioni).

Caro Antonio,

sei un esempio per tutti noi sindaci d’Italia, lo sei da tanti anni ed è anche per questo che sei il nostro Presidente. Oggi però la stima che abbiamo nei tuoi confronti, se possibile, è ancora maggiore. La tua battaglia dalla parte dello Stato contro le mafie e la criminalità organizzata che questa mattina hai raccontato con grande coraggio, facendo pubblicamente e ad alta voce i nomi dei clan, degli estorsori, dei corruttori e dei criminali che hai denunciato, sarà per noi un’ulteriore guida sulla strada della legalità, della trasparenza, della correttezza e del bene comune.

È vergognoso quello che sta accadendo a te, alla tua città e a tutti i cittadini di Bari che rappresenti da dieci anni in modo straordinario con fierezza, entusiasmo e competenza. Caro Antonio, siamo al tuo fianco senza se e senza ma, e siamo al fianco di tutte le persone perbene vittime del malaffare e della mala politica in ogni parte d’Italia.

Invitiamo pertanto il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi alla massima trasparenza e chiarezza nelle azioni che verranno compiute, anche da parte del Governo italiano, da qui alle prossime elezioni amministrative della Città di Bari.

Patrizio Sidoti – sindaco di Annone di Brianza (LC)

Gualtiero Chiricò – sindaco di Barzanò (LC)

Mirko Ceroli – sindaco di Barzago (LC)

Luca Cattaneo – sindaco di Bulciago (LC)

Luca Pigazzini – sindaco di Carenno (LC)

Filippo Galbiati – sindaco di Casate Novo (LC)

Roberto Combi – sindaco di Cassina Valsassina (LC)

Aldo Riva – sindaco di Castello di Brianza (LC)

Luisa Airoldi – sindaca di Cesana Brianza (LC)

Angelo Isella – sindaco di Civate (LC)

Monica Gilardi – sindaca di Colico (LC)

Tiziana Galbusera – sindaca di Colle Brianza (LC)

Sabina Panzeri – sindaca di Costa Masnaga (LC)

Ave Pirovano – sindaca di Cremella (LC)

Stefano Cassinelli – sindaco di Dervio (LC)

Paolo Lanfranchi – sindaco di Dolzago (LC)

Elena Pirovano – sindaca di Ello (LC)

Giancarlo Valsecchi – sindaco di Erve (LC)

Piergiovanni Montanelli – sindaco di Galbiate (LC)

Giuseppe Conti – sindaco di Garlate (LC)

Fabio Vergani – sindaco di Imbersago (LC)

Marco Panzeri – sindaco di La Valletta Brianza (LC)

Mauro Gattinoni – sindaco di Lecco (LC)

Silvano Stefanoni – sindaco di Lierna (LC)

Cristina Citterio – sindaca di Lomagna (LC)

Flavio Polano – sindaco di Malgrate (LC)

Riccardo Fasoli – sindaco di Mandello del Lario (LC)

Paolo Redaelli – sindaco di Missaglia (LC)

Paola Colombo – sindaca di Monte Marenzo (LC)

Laura Di Terlizzi – sindaca di Nibionno (LC)

Chiara Narciso – sindaca di Oggiono (LC)

Marco Passoni – sindaco di Olginate (LC)

Federico Gramatica – sindaco di Oliveto Lario (LC)

Paolo Brivio – sindaco di Osnago (LC)

Gianpaolo Torchio – sindaco di Paderno D’Adda (LC)

Fabio Festorazzi – sindaco di Perledo (LC)

Elide Codega – sindaca di Premana (LC)

Mauro Artusi – sindaco di Primaluna (LC)

Matteo Radaelli – sindaco di Rogeno (LC)

Giacomo Valsecchi – sindaco di Suello (LC)

Alberto Nogara – sindaco di Taceno (LC)

Matteo Colombo – sindaco di Valgreghentino (LC)

Antonio Rusconi – sindaco di Valmadrera (LC)

Robertino Manega – sindaco di Verderio (LC)

Fabio Bertarini – sindaco di Viganò Brianza (LC)