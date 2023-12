CRONACA. DOPO LE SEGNALAZIONI, PIÙ PATTUGLIE IN CENTRO CITTÀ

LECCO – Nel pomeriggio di giovedì 14 dicembre a Lecco, in occasione delle imminenti Festività Natalizie e sulla base di quanto deciso dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, la Questura ha messo in atto un ulteriore servizio di controllo in alcune aree del centro cittadino, in particolare in piazza Diaz, in piazza Cermenati, in piazza XX Settembre e sul lungolago, per verificare e contrastare alcune segnalate situazioni che hanno recentemente generato allarme sociale.

Il servizio è stato coordinato della Polizia di Stato e ha visto l’impiego di personale della Questura, coadiuvato da personale della Guardia di Finanza e della Polizia Locale di Lecco. Durante il servizio sono stati effettuati controlli anche nei pressi della stazione ferroviaria di Lecco, nonché controlli amministrativi e di avventori presso alcuni esercizi pubblici del centro cittadino.

Nella stessa giornata, inoltre, personale della Polizia di Stato di Lecco – Squadra Amministrativa, insieme a quello dell’Ispettorato del Lavoro di Lecco, ha proceduto ad effettuare mirati controlli amministrativi a due esercizi commerciali operanti nella ristorazione in Lecco città. Nel frangente, in uno dei locali un dipendente è risultato non in regola con l’assunzione, ragione per la quale si procedeva a sanzionare il titolare per violazione della normativa attinente al “lavoro sommerso”. Lo stesso locale è risultato non in regola con l’elaborazione del DVR e con la mancata nomina del RSPP; mancanze costate al titolare sanzioni per circa euro 10.000 euro, nonché la sospensione temporanea dell’attività commerciale.

Nel corso dei servizi sono state identificate 22 persone e controllati sette esercizi commerciali in varie zone del centro cittadino di Lecco. Analoghi controlli saranno effettuati anche nelle prossime settimane.