LARIO LUDENS: IN ARRIVO LA VII EDIZIONE DI BOARDGAMES CHRISTMAS

LECCO – Domenica 17 dicembre sarà una giornata all’insegna dei giochi da tavolo, con attività a tema e panettone. Si tratta della VII edizione di Boardgames Christmas. Un pomeriggio non solo per gli appassionati dei giochi da tavolo ma aperta a tutti, con giochi e intrattenimenti adatti a tutte le età, bambini inclusi.

“Giocare in famiglia o con gli amici non è solo divertente, ma tiene anche in esercizio la mente”, spiegano gli organizzatori dell’evento. “Ci saranno giochi tradizionali e di ultima generazione, e per chi é incuriosito da un gioco ma non ne conosce le regole, potrà chiedere aiuto ai soci Lario Ludens per fare una partita. È un ottimo modo per provare giochi nuovi in vista del Natale, prima di avventurarsi in un acquisto!”, aggiungono.