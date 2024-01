GRIGNA MERIDIONALE – Non dava sue notizie da cinque giorni la 21enne il cui corpo è stato trovato senza vita ieri mattina in Grignetta. Si tratta di una giovane di nazionalità polacca che soggiornava in un albergo di Milano dove, appunto, non faceva rientro da sabato e già da qualche giorno parenti e amici si erano preoccupati. Purtroppo la vicenda della giovane polacca non è l’unica tragedia verificatasi ieri sui monti lecchesi.