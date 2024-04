CULTURA: SERATA AICC DEDICATA A ITALO CALVINO E ALLE SUE “CITTÀ INVISIBILI”

LECCO – Proseguono le iniziative della AICC (Associazione Italiana di Cultura Classica – delegazione di Lecco).

Nell’ottica di un dialogo tra antico e moderno, la proposta per la serata di lunedì 15 aprile vedrà come protagonista il grande autore Italo Calvino e le sue “Città invisibili”, opera del 1972, impostata come un’immaginaria relazione di Marco Polo all’imperatore Kublai Khan.

L’attore Christian Poggioni, interprete coinvolgente, reciterà diversi brani, accompagnato dal commento del professor Mario Porro.

L’incontro si svolgerà alle 21 presso l’Aula Magna del Liceo ‘Manzoni’ in via XI febbraio a Lecco. Al pubblico si chiederà un piccolo contributo simbolico, libero e non obbligatorio.

In questa occasione inoltre sarà possibile iscriversi, per chi vuole, alla AICC.