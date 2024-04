RUGBY: LECCO A VALANGA SUL FANALINO VARESE

LECCO – Partita senza storia al Centro Sportivo del Bione: il Rugby Lecco che ha surclassato Varese per 57-7, con meta finale degli ospiti allo scadere giusto per non subire il cappotto. Il dominio è stato completo con il risultato mai in discussione, tant’è che il primo tempo si è chiuso sul 31-0. Da segnalare la metà dell’immarcescibile e “sempreverde” Rigonelli che a 42 anni è riuscito a marcare la metà, complimenti.

RUGBY LECCO-RUGBY VARESE 57-7

RUGBY LECCO: Coppo, Alippi, Mauri, Riva, Cappelletti, Zappa, Pellegrino, Pandiani, Ruzza, Cattaneo, Valentini, Galli, Gaddi, Vacirca, Robledo. A DISPOSIZIONE: Rigonelli, Ziliotto, Shalby, Maspero, Orlandi,Crimella, Sala. ALLENATORE: Sebastian Damiani.

MARCATORI: Alippi meta, Pellegrino trasf., Vacirca meta, Pellegrino trasf., Mauri meta, Pellegrino trasf., Vacirca meta, Pellegrino trasf., Pellegrino puniz., Galli meta, Pandiani meta, Pellegrino trasf., Pandiani meta, Pellegrino trasf., Rigonelli meta, Pellegrino trasf.