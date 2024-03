DA COLICO AL CERN DI GINEVRA: LA STORIA DEL GIOVANE RICCARDO GUZZETTI

COLICO – Riccardo Guzzetti, colichese ed ex studente del Marco Polo, dove si è diplomato nel 2022, lavora da un anno e mezzo al CERN di Ginevra. Lo abbiamo intervistato per conoscerlo e comprendere quali attività svolge, ma anche per capire in che modo abbia raggiunto una vetta tanto importante e come sia riuscito ad adattarsi in un ambiente così internazionale.

Come hai ottenuto l’opportunità di lavorare al Cern?

Mi sono diplomato a fine giugno 2022 e ho iniziato subito a lavorare per un’azienda di fonderia nel Bergamasco dove era già dipendente mio padre. Da lì tramite la scuola sono entrato in contatto con le risorse umane del CERN ed è iniziato tutto…

> AMPIA INTERVISTA SU LARIO NEWS