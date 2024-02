DERBY DEL LARIO. FALSA RESIDENZA? STADIO VIETATO E NESSUN RIMBORSO

LECCO – In vista della partita tra Lecco e Como di domani la Calcio Lecco 1912 è venuta a conoscenza che alcuni tifosi non hanno rispettato le misure organizzative stabilite dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive e comunicate dalla società stessa. In particolare, è emerso che alcuni tifosi hanno fornito informazioni non veritiere riguardo alla propria provincia di residenza con l’acquisto dei biglietti on-line sul circuito ETES. Di conseguenza a questi tifosi sarà vietato l’accesso allo stadio per la partita Lecco-Como del 27 febbraio e non avverrà alcun rimborso.