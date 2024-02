TRENI: LECCO COLLEGATA CON ORIO E LA SVIZZERA, MA DOPO LE OLIMPIADI

LECCO – Nel corso della riunione odierna del Tavolo della competitività organizzato dalla Camera di commercio Como-Lecco, che in questo mandato è sempre stata attenta alle istanze del territorio, Rete ferroviaria italiana ha dato un importante annuncio per l’intero territorio della Provincia di Lecco: l’attestazione di un capolinea sia dei treni che verranno dalla Svizzera della tipologia TiLo che della nuova tratta di collegamento diretta verso l’aeroporto di Bergamo Orio al Serio.

“Sono profondamente soddisfatto per questo annuncio da parte di Rete ferroviaria italiana – commenta il sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia Mauro Piazza – in quanto con questi nuovi collegamenti Lecco si porrà come nodo strategico importante dal punto di vista ferroviario e nei fatti diventerà l’hub delle Orobie lombarde. In particolare, in ottica turistica con questi potenziamenti che inizieranno operativamente dopo le olimpiadi del 2026, dopo i necessari tempi di progettazione tecnica, il nostro territorio potrà intercettare direttamente il grande flusso turistico che si attesta sull’aeroporto di Bergamo Orio al Serio che sicuramente si incrementerà nel tempo grazie alla possibilità di collegamento intermodale con il treno”.