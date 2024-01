DISSERVIZI TRENORD, L’M5S CHIEDE CHIARIMENTI ALL’ASSESSORE REGIONALE

MILANO – Sui recenti disservizi di Trenord, l’M5s deposita una richiesta di informativa. Nicola Di Marco (capogruppo M5s Lombardia) dichiara: “Dopo averlo fatto con pendolari e giornalisti, l’assessore Lucente non volti le spalle anche all’Aula”.

“L’assessore Lucente riferisca in consiglio regionale – attacca l’esponente dei cinque stelle -, in merito ai disastrosi dati del mese di novembre relativi agli indici di affidabilità di Trenord. Abbiamo presentato una richiesta di informativa in consiglio regionale, affinché l’assessore venga domani in aula a riferire il motivo per cui, nonostante questi dati e nonostante i continui disservizi denunciati dai pendolari, consideri sufficienti le performance di Trenord. L’assessore ha il dovere di spiegarlo anche ai cittadini. Così come ha il dovere di raccontare all’aula gli esiti del faccia a faccia con i vertici di Trenord svoltosi la scorsa settimana, in seguito al quale l’assessore ha voltato le spalle ai pendolari schierandosi con l’azienda. Quello del voltare le spalle ai cittadini, o ai giornalisti come visto ieri sera nel corso della puntata di “Report“, è un atteggiamento che ultimamente caratterizza l’operato dell’assessore Lucente, ci auguriamo che non volti le spalle anche all’aula rifiutando di rispondere alla nostra richiesta”.

