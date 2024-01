NUDO A FINE GENNAIO SI IMMERGE A MALGRATE E CAMMINA SUL LUNGOLAGO

MALGRATE/LECCO – Stanno “spopolando” le immagini che circolano a bizzeffe tra social e conversazioni private dei lecchesi, protagonista un uomo che cammina totalmente svestito sul lungolago tra Lecco e Malgrate dopo essersi immerso (sempre nudo) nelle fredde acque dell’Adda.

Noi ci limitiamo ai due scatti esemplificativi in copertina. Segnalando come – almeno al momento – non risultino interventi delle forze dell’ordine malgrado lo “show” sia durato a lungo. Certamente, i lecchesi si sono dimostrati interessati paparazzi.

RedLC