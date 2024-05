DOC GRAND PRIX: ALLO STAND ENAIP LECCO I VISORI DI REALTÀ VIRTUALE

LECCO – Sabato 11 maggio, presso Lariofiere a Erba, si è svolto un evento per celebrare il ventesimo anno di vita di DOC Ricambi Originali, consorzio per Lecco, Sondrio e Monza di AsConAuto. L’evento, chiamato ‘DOC Grand Prix – da 20 anni in pista’, ha riunito centinaia di autoriparatori, partner, concessionari, addetti ai ricambi, promoter per un momento di alta professionalità e, anche, di festa.

Era presente, con un proprio stand, anche Enaip Lecco con una delegazione di studenti che frequentano il corso per meccanico d’auto, guidati dai docenti tecnici Diego Crippa, Elia Maggi e Daniele Auriemma. Nella postazione Enaip, grazie alla collaborazione tra la scuola e Motor D.A.T.A., c’è stata la possibilità di sperimentare un programma di realtà virtuale che, grazie a dei visori, consente di vivere un’esperienza immersiva catapultandosi in una officina, appunto, virtuale.

“Abbiamo voluto portare il nostro sguardo proiettato al futuro. La realtà virtuale è certamente una nuova frontiera della formazione che consente di costruire occasioni di formazione cucite sulle esigenze didattiche dei corsisti e su quelle delle imprese, adattando i livelli anche in base alle competenze da raggiungere – ha detto Andrea Donegà, direttore Enaip Lecco, Monticello Brianza e Morbegno – Una formazione dunque sartoriale capace di adattarsi ai ragazzi, senza lasciare nessuno indietro, e consentendo a tutti di valorizzare il proprio talento, nel rispetto dei propri tempi e delle proprie attitudini. Le tecnologie continuano a essere uno straordinario abilitatore per un futuro da protagonista per i giovani. Una realtà formativa all’avanguardia come Enaip è sempre spinta a sperimentare il nuovo per coglierne le potenzialità e allargare le opportunità di crescita per i giovani, curando le loro competenze, e candidandosi a essere un riferimento anche per la formazione degli adulti all’interno del mondo delle imprese”.

“Grazie quindi a Motor D.A.T.A., sempre attenta ai giovani, con la partecipazione di Stefano Canali, amministratore delegato dell’azienda, e Ivan Gilardi e Mario Ghezzi che ci hanno consentito di sperimentare questo strumento all’interno dello stand e di mostrare le ricadute importanti sulla formazione tecnica. La stretta collaborazione con le imprese, infatti, è uno dei segreti del successo di Enaip. Per questo ringraziamo il presidente di DOC Lorenzo Cogliati e il capo consorzio Giampietro Valerio per l’ospitalità. Un grazie anche ai nostri docenti tecnici che sono professionisti del settore che hanno scelto, a fianco della loro attività imprenditoriale, di dedicare parte del loro tempo e della loro passione per insegnare il mestiere ai giovani, accompagnandoli anche in occasioni come questa”, ha concluso Andrea Donegà.

“La realtà virtuale permette di far conoscere e sperimentare ai ragazzi mezzi altrimenti impossibili da portare a scuola. Una esperienza formativa immersiva e multimediale che si spinge fino alle regolazioni elettroniche messe a punto insieme a Texa”, ha chiosato Stefano Canali.