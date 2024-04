ERRERUN 2024, VINCONO STEFANO ORIO E FABIOLA RIBEIRO DE OLIVEIRA

LECCO – Seconda edizione con oltre 600 partecipanti al via per la ErreRun, manifestazione sportiva non competitiva organizzata dalla Asd Amatori Lecco con il patrocinio del Comune di Lecco.

Di seguito le classifiche (podio):

Uomini

1 Stefano Orio – GP Santi Nuova Olonio 47.21

2 Mattia Moro – Fisiorun 48.59

3 Andrea Maggi 49.07

Donne

1 Fabiola Ribeiro de Oliveira (Brasile )

2 Marta Soana

3 Maddalena Castelnuovo

Partecipante più maturo (classe 1939): Angelo Redaelli.

Partecipante più giovane (classe 2017) Alice Cappoli – ritira la nonna.

Gruppo più numeroso, 71 partecipanti Colombo Costruzioni. L’evento prevedeva un giro del lago di Garlate, prevalentemente lungo la pista ciclopedonale, attraversando diversi Comuni.

Il via da Lecco in piazza Era per poi percorrere piazza del Pesce, la pista ciclopedonale fino a via Corti, via Corti, la pista fino a via dell’Isola, via dell’Isola fino al civico 11, ancora la pista fino al ponte Azzone Visconti e a seguire fino a Rivabella, per concludersi, attraverso via del Barcaiolo, nuovamente in piazza Era.