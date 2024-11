ESINO. FURTI, VANDALISIMI E TENTATO OMICIDIO CONTRO CHI STENDE LE RETI PARAMASSI

ESINO LARIO – Gravissimo, assurdo, incomprensibile: gli aggettivi si sprecano per descrivere quanto accaduto negli ultimi giorni a Esino, mentre una ditta specializzata stava stendendo reti paramassi su un versante franoso salendo da Perledo verso il centro del paese.

Prima vandalismi e furti, poi il preoccupante salto di qualità con il taglio di corde destinate al lavoro dell’impresa, qualcosa che si può configurare alla stregua di un tentato omicidio visto che questo autentico attentato rischiava di far cadere uno o più degli operatori impegnati a mettere in sicurezza quel tratto di montagna. Tanto che l’accaduto è stato denunciato ai Carabinieri, dato pure che i tagli sono stati in qualche modo “nascosti”: una vera trappola mortale. Ma non è finita…