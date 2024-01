FAI LECCO: CONFERENZA SUL RECUPERO DELLE OPERE D’ARTE RUBATE

LECCO – La delegazione del FAI di Lecco in collaborazione con il Comune organizza un’importante conferenza sul tema del recupero delle opere d’arte rubate o trafugate e di tutta l’attività svolta dal Nucleo Investigativo dall’Arma dei Carabinieri in questo settore. Appuntamento al Palazzo delle Paure mercoledì 7 febbraio alle 17.

Durante la conferenza dal titolo: “Il ruolo dell’Arma dei Carabinieri nella tutela del patrimonio culturale”, interverrà il Ten. Col. Claudio Sanzò, Comandante del Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Monza. Un’occasione molto importante grazie anche al protocollo d’intesa che l’Arma dei Carabinieri ha sottoscritto con il FAI Fondo Ambiente Italiano.

L’Italia è stata la prima Nazione al mondo a dotarsi di un organismo di polizia specializzato nello specifico settore: il Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale è stato istituito nel 1969, precedendo in tal modo di un anno la Convenzione Unesco di Parigi del 1970, con la quale si invitavano, tra l’altro, gli Stati Membri ad adottare le opportune misure volte ad impedire l’acquisizione di beni illecitamente esportati e favorire il recupero di quelli trafugati, nonché a istituire un servizio a ciò finalizzato.

Il Comando, inserito funzionalmente nell’ambito del Ministero della Cultura quale Ufficio di diretta collaborazione del Ministro, svolge compiti concernenti la sicurezza e la salvaguardia del patrimonio culturale nazionale attraverso la prevenzione e la repressione delle violazioni alla legislazione di tutela dei beni culturali e paesaggistici.

Nel 2021 i trecento Carabinieri del Comando TPC, posti alle dipendenze del Ministero della Cultura e distribuiti su sedici Nuclei e una Sezione nelle varie Regioni italiane, dipendenti dai Gruppi di Roma e Monza, un Reparto Operativo nazionale con Sezioni specializzate per materia e un Ufficio Comando che gestisce la Banca dati di opere da ricercare più antica ed estesa al mondo (1.300.000 files), hanno recuperato 33.869 beni d’arte. Questo il dato d’insieme nel dossier “Attività Operativa 2021” dell’Unità specializzata dell’Arma, istituita nel 1969 per onorare l’articolo 9 della Costituzione (“la Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”) e che, in mezzo secolo di vita, ha restituito al pubblico o ai legittimi proprietari più di tre milioni di beni culturali.

Dalla collaborazione con il Comune di Lecco è nata non solo la possibilità di tenere questa conferenza a Palazzo delle Paure, un luogo d’arte, ma anche l’opportunità di una visita esclusiva alla Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea, da poco riallestita, accompagnati dalla dott.ssa Barbara Cattaneo. La visita alla Galleria d’Arte precederà la conferenza, alle 16. La partecipazione alla conferenza non richiede prenotazione.