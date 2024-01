MEMORIAL PETRALLI: NEL 3° WEEKEND VINCONO POL2001 E MISSAGLIA-MARESSO

LECCO – Nel terzo fine settimana del 10° Memorial Fabrizio Petralli – Esempio nella vita e nello sport, organizzato dalla Polisportiva Rovinata sul campo di calcio nel rione di Germanedo. Sono scesi in campo le categorie Primi Calci 2016 e Esordienti 2012. Il torneo Petralli è molto apprezzato dalle società lecchesi perché si gioca nel precampionato ed è rivolto alle squadre di bambini e ragazzi dell’attività di base.

Per i Primi Calci 2016 sei le squadre in gara in due gironi da tre di qualificazione e altri due gironi da tre per le finali. Si è giocato in un pomeriggio caldissimo alla presenza di tanto pubblico e tanti gol per una gran festa che ha entusiasmato tutti. Questa la classifica finale: 1 – Pol.2001, 2 – Stella Azzurra, 3 – Rovinata Rossa, 4 – Calolziocorte, 5 – Futura, 96 6 – Rovinata Bianca.

Nel pomeriggio successivo invece è toccato agli Esordienti 2012 contendersi il Trofeo Fabrizio Petralli. Le gare sono state abbastanza equilibrate perché nessuna squadra ha avuto accesso alla finale a punteggio pieno. Vince il Missaglia ai rigori, meritatamente, essendo la squadra che comunque si era comportata meglio in tutte le partite. Quattro le squadre in gara e questa la classifica finale: 1 – Missaglia-Maresso 2 – Calololziocorte 3 – Rovinata Bianca 4 – Rovinata Rossa.

