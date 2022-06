LECCO – In occasione della tradizionale Festa del Lago e della Montagna, in programma questa domenica 26 giugno, sono state emanate alcune misure restrittive a prevenzione dell’incolumità pubblica e alcune modifiche temporanea della viabilità.

Segue le decisioni assunte nella riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica svoltasi lunedì 21 giugno, presso la Prefettura di Lecco, l’ordinanza sindacale contingibile e urgente, che vieta domenica 26 dalle 20 alle 24 la vendita per asporto di bevande e alimenti in contenitori di vetro o di metallo da parte dei pubblici esercizi, dei locali di pubblico spettacolo, di esercizi commerciali, attività artigianali e distributori automatici e la detenzione di bevande e alimenti in contenitori di vetro o di metallo in via Raffaello, via Cantù, via Nullo, via Lungolario Isonzo, riva Martiri delle Foibe, largo Europa, vicolo della Torre, via Sauro, via Cornelio, via Tommaso Grossi, piazza Affari, piazza Garibaldi, piazza XX settembre, piazza Cermenati, piazza Mazzini, vicolo Torchio, vicolo Granai, piazza Manzoni, viale Dante, via Carlo Cattaneo, via Montello, via Roma, via fratelli Cairoli, via Cavour, via Mascari, via Airoldi, via del Pozzo, via Anghileri, piazza Santa Marta, via Bovara, via san Nicolò, vicolo Aronne Cima, via Parini, via Pietro Nava, via Nino Bixio, via Malpensata, via Sirtori, via Torre Tarelli, lungolario Cesare Battisti, piazza Stoppani, lungolario Cadorna, lungolario Piave, lungolario 4 novembre.

Il provvedimento è disponibile in albo pretorio a questo collegamento.

Servono invece a garantire l’accesso e la permanenza sul lungolago ai numerosissimi spettatori che si prevede seguiranno lo spettacolo pitrotecnico in programma in serata sul golfo di Lecco le seguenti modifiche alla viabilità in Lungolario Isonzo e largo Europa: dalle 21 alle 24 divieto di transito veicolare nel tratto compreso tra l’intersezione via Leonardo da Vinci/viale Costituzione e via Nava (eccetto parcheggi di via Nullo e acceso autorizzati) e dalle 19 alle 24 divieto di sosta su ambo i lati con rimozione forzata (eccetto autorizzati).

Il provvedimento è disponibile in albo pretorio a questo collegamento.