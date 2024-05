FIOCCHI IMBRATTATA DI ROSSO SANGUE: AZIONE DEL GRUPPO “PALESTINA LIBERA”

LECCO – Domenica mattina l'”attacco”, armati di vernice rossa, all’insegna aziendale nel piazzale davanti alla Fiocchi. Imbrattata di color rosso sangue, azione operata dal gruppo Palestina Libera che lo ha rivendicato così: “Secondo l’Istat la prima provincia italiana per invio di armamenti ad Israele nell’ultimo trimestre del 2023, in pieno genocidio, è Lecco, dove ha sede la fabbrica Fiocchi munizioni, con 1.011.510 euro. Dal 7 ottobre ad oggi oltre 15 mila bambini sono stati sterminati, ma le compagnie italiane come la Leonardo e La Fiocchi non hanno mai cessato di inviare munizioni e armi a Israele”.

Il gruppo che ha agito a Lecco ha approfittato della conclusione della gara Belèe de cursa, il cui atto finale era ospitato proprio davanti alla Fiocchi, mescolandosi alla gente per poi inscenare il gesto di protesta; si auto definisce “Rete di azione diretta non violenta contro l’industria bellica complice del genocidio in Palestina”. Ha già operato, tra febbraio e aprile, contro la Leonardo – a Roma e Brescia.

Dal canto suo l’azienda lecchese si è difesa dichiarando di non aver mai venduto armi all’esercito israeliano.

