LECCO – Non arriva al 19% l’affluenza al referendum in Provincia di Lecco, la ‘sfanga’ invece sul quorum l’unica lista in corsa per il Comune di Premana con un 64,1% che apre alla riconferma della sindaca uscente Elide Codega.

Per quanto riguarda i cinque quesiti referendari abrogativi a tema giustizia il dato lecchese del 19% si mostra in linea con il dato nazionale (20,9%) e con quello regionale (21,8%), un chiaro fallimento per i partiti di centrodestra che lo hanno sostenuto e per i nove consigli regionali (tra cui quello lombardo) che ne hanno richiesto l’istituzione.

Tre poi i Consigli Comunali da rinnovarsi nel nostro territorio. Già detto di Premana che, superando il 40% dell’affluenza, non dovrebbe riservare sorprese, nel pomeriggio si procederà allo spoglio delle schede di Ello (69% i cittadini al voto) e di Missaglia (51%).