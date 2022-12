LECCO – In vista delle prossime festività natalizie e di fine anno, è stata convocata, il 30 novembre 2022, una seduta del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduta dal Prefetto di Lecco Sergio Pomponio, finalizzata alla predisposizione di specifiche misure di prevenzione dei reati, la cui commissione potrebbe essere facilitata dalla maggiore presenza di persone nei luoghi pubblici, dall’affollamento dei mezzi di trasporto o dalla partecipazione ad eventi e cerimonie anche religiose di forte richiamo.

Nel corso dell’incontro, al quale hanno partecipato la vicesindaco di Lecco, i responsabili delle forze dell’ordine e il comandante della Polizia Provinciale, è stato effettuato, innanzitutto, un esame approfondito dei risultati conseguiti dal dispositivo, predisposto a partire dallo scorso mese di agosto, quando è stato deciso di attuare in alcune aree del centro cittadino – in particolare in quelle che si diramano dalla stazione ferroviaria – una specifica attività di controllo del territorio e di vigilanza Interforze, che ha previsto anche presidi fissi e dinamici.

La misura era stata concordata nel Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, all’indomani di una serie di episodi di violenza urbana (probabilmente legati allo spaccio di stupefacenti o a situazioni di disagio sociale e di emarginazione), che avevano suscitato, soprattutto sul finire del mese di luglio, particolare allarme tra i residenti della zona.

L’efficacia del dispositivo, che non ha infatti registrato casi simili nei successivi quattro mesi dalla sua applicazione (agosto-novembre), non è stata ritenuta inficiata dall’unico episodio di rissa accaduto lo scorso 23 novembre e pertanto si è concordato di riproporlo anche per il mese di dicembre, estendendone peraltro il terreno di attuazione ad altre zone del centro cittadino che, nel periodo delle festività ormai prossime sono interessate dallo shopping ovvero dalla presenza di attrazioni e punti di intrattenimento per un numeroso pubblico.

Nella circostanza, il Prefetto ha invitato i responsabili delle forze di polizia a disporre, nello stesso periodo delle festività natalizie, l’intensificazione delle misure di prevenzione in funzione di contrasto dei reati di strada (furti e borseggi innanzitutto) e di quei delitti suscettibili di incremento “a seguito della maggiore circolazione di denaro e merci, o che possano essere favoriti dall’allestimento di mercatini o fiere natalizie, ovvero dallo svolgimento di cerimonie religiose, di spettacoli o di attrazioni turistiche”.

A questo proposito, la Prefettura rivolgerà una particolare raccomandazione alle società che effettuano i servizi di trasporto (ferroviario, automobilistico o lacustre) perché potenzino le misure di sicurezza dei viaggiatori ed ai sindaci per il concorso delle Polizie Locali nella vigilanza stradale e presso gli esercizi pubblici ed affinché sensibilizzino i gestori della grande e media distribuzione presenti nei rispettivi territori.