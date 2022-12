LECCO – Sono terminati oggi, in anticipo, gli interventi stradali in corso dal 14 novembre in via Don Minzoni. Per questo motivo già dalle 15 di questo pomeriggio la direttrice sarà riaperta al traffico veicolare. Il termine previsto dei lavori in origine era per mercoledì 16 dicembre.

I lavori di manutenzione hanno coinvolto un importante tratto di via don Minzoni, nel rione di Acquate.

L’intervento, effettuato dall’impresa ballabiese Bianchi costruzioni, ha riguardato la rimozione dell’asfalto e della massicciata stradale e la demolizione della soletta esistente, per poi procedere con il rifacimento del solaio in calcestruzzo armato e, in conclusione, con il ripristino del manto stradale.