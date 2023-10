GARLATE – Boukare Guebre tornerà in Burkina Faso, il suo Paese d’origine, che aveva lasciato per mantenere la sua famiglia, la moglie e tre figli, lavorando in Italia.

È stato infatti restituito ai familiari il feretro del burkinabè di 39 anni residente a Garlate che domenica mattina all’alba è stato travolto da una pirata della strada al volante di una Vw Polo, che lo ha lasciato agonizzante sul ciglio della sulla ex SS36 a Olginate. È poi morto in ospedale.

I suoi connazionali e il sindaco si stanno dando da fare per trovare le risorse per pagare le spese di rimpatrio della salma. Boukare era giunto in provincia di Lecco da 20 mesi circa per raggiungere i suoi due fratelli, uno che abita a Lecco, l’altro a Garlate, con cui condivideva la casa.

Lavorava come operaio in un’azienda di Valgreghentino: proprio lì stava andando domenica alle 5 del mattino in bicicletta quando era ancora buio e la donna di 35 anni lo ha falciato. L’investitrice ha omesso il soccorso ed è risalita in macchina per tornare a casa. Decisive per rintracciarla la testimonianza di un uomo che ha fotografato la targa del mezzo e le immagini delle telecamere.

