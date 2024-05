GIOVANI COMPETENTI. TRE NUOVI BANDI SU TURISMO E TEATRO

LECCO – Anche per quest’estate il progetto Living Land di Consorzio Consolida offre ai giovani della provincia di Lecco una serie di opportunità per vivere delle esperienze costruttive e stimolanti all’interno delle realtà comunitarie del loro territorio. Tre sono i bandi pubblicati e rivolti ai Giovani Competenti, ovvero ragazzi e ragazze tra i 16/17 e i 28 anni che abbiano voglia di mettere in gioco le proprie competenze e sperimentarsi negli ambiti del teatro e turismo.

Il primo bando, promosso dai Comuni dell’Ambito di Lecco, dell’Ambito di Bellano, la Fondazione Comunitaria del Lecchese e la Comunità Montana Valsassina Valvarrone Esino e Riviera e con il contributo di Fondazione Cariplo, seleziona giovani da coinvolgere all’interno dei Musei e degli uffici turistici di Abbadia Lariana, Bellano, Calolziocorte, Carenno, Dervio, Galbiate, Lecco, Varenna.

Varie le attività che verranno portate avanti durante l’estate: presidio dei siti museali, storici, turistici e accoglienza visitatori; assistenza turistica; aggiornamento del sito web e delle pagine social, produzione di materiale promozionale; cura dell’esposizione del materiale; visite guidate e realizzazione di laboratori per bambini e ragazzi.

Per partecipare è necessario, oltre che avere tra i 17 e i 27 anni, essere predisposti al lavoro con il pubblico e dare una disponibilità di almeno un mese part-time. Termine iscrizione 23 maggio 2024.

La seconda iniziativa è il bando Giovani Competenti per il turismo a Lecco, che vedrà i giovani selezionati partecipare ad un percorso di gruppo per progettare delle interviste rivolte ai turisti italiani e stranieri che realizzeranno in collaborazione con alcune tra le principali strutture ricettive lecchesi. Parteciperanno anche ad alcune esperienze naturalistiche, culturali e sportive proposte da Lecco Tourism. Per partecipare bisogna avere un’età compresa fra i 18 e i 27 anni, oltre che la conoscenza della lingua inglese e l’interesse per l’ambito turistico. Questo bando è promosso dai Comuni dell’Ambito di Lecco, dell’Ambito di Bellano, la Fondazione comunitaria del Lecchese, Impresa Sociale Girasole, la Comunità Montana Valsassina Valvarrone Esino e Riviera, il Comune di Lecco e con il contributo di Fondazione Cariplo. Termine iscrizione 26 maggio 2024.



L’ultimo bando attivo è dedicato ai Giovani Competenti Junior, dai 16 ai 20 anni, per un Laboratorio di teatro a Lecco in cui i selezionati, attraverso l’utilizzo di tecniche teatrali e la messa in scena di due spettacoli, approfondiranno i temi dell’incontro e della conoscenza dell’altro. Il bando è promosso dal progetto The Factory, i Comuni dell’Ambito di Lecco, la Fondazione Comunitaria del Lecchese, l’Impresa sociale Girasole, il CFP Consolida, il Comune di Lecco e con il contributo di Fondazione Cariplo. Termine iscrizione 26 maggio 2024.

In tutti i bandi è prevista una formazione, un tutoraggio e un compenso proporzionale all’attività svolta.

Per partecipare è necessario avere tutti i requisiti previsti dai rispettivi bandi pubblicati sul sito www.livingland.info e compilare la domanda online entro la scadenza prevista.