GEOCULT: GRAN FINALE CON IL READING TEATRALE DEDICATO A STOPPANI

LECCO – Il primo Festival italiano delle Geoscienze organizzato dal Comune di Lecco procede nel fine settimana con incontri e attività rivolti a tutta la cittadinanza.

Il Festival propone, tra gli altri appuntamenti, sabato 11 maggio alle 18 presso il Polo territoriale di Lecco del Politecnico di Milano la conferenza “Come è cambiato il clima dai tempi di Stoppani? Due secoli di crisi climatica nell’era Antropozoica” durante la quale interverrà Luca Mercalli, celebre climatologo e divulgatore scientifico impegnato nella ricerca su climi e ghiacci alpini, presidente della Società Meteorologica Italiana e consulente dell’Unione Europea.

Alle 21:30 in piazza Garibaldi si terrà il concerto per la rassegna “Sound of Lecco” con i BNKR44, che si esibiranno con il loro mix di urban, pop elettronico e rock 3.0.