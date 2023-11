GIOVANI DEMOCRATICI LECCO: RADAELLI RICONFERMATO SEGRETARIO PROVINCIALE

LECCO – I Giovani Democratici della provincia di Lecco sono lieti di annunciare la riconferma di Pietro Radaelli nel ruolo di segretario provinciale. La decisione è stata presa all’unanimità durante il congresso provinciale, che si è tenuto sabato 25 novembre al centro civico Pertini di Lecco.

Radaelli, attuale consigliere comunale di Abbadia Lariana e Presidente di UniSì, lista di rappresentanza della Statale di Milano, nonché membro della direzione regionale del Partito Democratico, ha guidato i Giovani Democratici nell’ultimo anno e mezzo, dopo l’elezione a segretario del PD del predecessore Manuel Tropenscovino. La mozione congressuale, intitolata “Protagonisti del nostro tempo“, riflette il motto della campagna elettorale delle recenti elezioni regionali, durante le quali Radaelli ha ricoperto il ruolo di candidato ottenendo più di 2.000 preferenze. Una mozione che traccia la linea di un protagonismo attivo e costruttivo della sua generazione, ponendo l’accento sulla necessità di affrontare le sfide contemporanee con innovazione, inclusività e determinazione.

“La riconferma di Pietro Radaelli come segretario provinciale è un segno tangibile della fiducia e del sostegno che l’organizzazione ripone nel suo operato e del bel lavoro fatto nell’ultimo periodo”, ha dichiarato Monica Corti, presidente della commissione congressuale. “Protagonisti del nostro tempo rappresenta il percorso che vogliamo seguire per essere attori consapevoli e attivi nella costruzione del nostro futuro” ha affermato Radaelli “Saremo uno sprone per il Partito Democratico e ci porremo come interlocutori di tutte le associazioni del territorio”.

Il segretario riconfermato ha concluso affermando: “Sarà un onore continuare a lavorare con i Giovani Democratici di Lecco. Insieme, siamo pronti a essere protagonisti del nostro tempo, ad affrontare le sfide che ci attendono e a costruire un futuro migliore per tutte e tutti.”

Durante l’assemblea congressuale sono intervenuti, tra gli altri, Manuel Tropenscovino (segretario provinciale PD), Emanuele Manzoni (segretario provinciale Sinistra Italiana), Paolo Romano e Gian Mario Fragomeli (consiglieri regionali), Alessandra Durante (Assessora alle politiche giovanili di Lecco), Monica Piva (Conferenza Donne Democratiche), Marco Redolfi (Segretario regionale GD), Filippo Bagnara (GFE Lecco), Daniele Colombo (Ambientalmente Lecco).

La nuova segreteria provinciale sarà così composta:

• Pietro Radaelli (Segretario), Abbadia Lariana, 24 anni: mantiene a sé le deleghe di tesoreria, rapporti con il Partito Democratico e con le associazioni del territorio.

• Elena Lo Monte (Vicesegretaria), Lecco, 19 anni, studentessa e responsabile saperi GD Lombardia: responsabile organizzazione, tesseramento e rapporti con le Università.

• Giacomo Arrigoni, Lomagna, 19 anni, studente: responsabile sanità e trasporti.

• Valentina Angelica Codurelli, 21 anni, segretaria PD Colico: responsabile comunicazione e rapporti con la Conferenza Donne Democratiche.

• Lucrezia Giannalia, Calolziocorte, 19 anni, studentessa: responsabile scuola e diritti.

• Andrea Gilardoni, 26 anni, consigliere comunale e segretario PD di Mandello del Lario: responsabile ambiente e territorio.

• Nicolò Paindelli (Presidente dell’assemblea), 24 anni, consigliere comunale di Lecco: responsabile enti locali e formazione politica.