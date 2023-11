VOLLEY DONNE SERIE A2: PICCO LECCO, TRE PUNTI D’ORO A COSTA VOLPINO

COSTA VOLPINO (BG) -Dopo essere tornata alla vittoria nel match infrasettimanale al Bione con Mondovì (3-2 al tie break), si è ripetuta l’Orocash Picco Lecco brava ad espugnare il parquet del Costa Volpino (1-3), facendo suo uno scontro salvezza di fondamentale importanza. Il girone di ritorno della prima fase meglio non poteva cominciare, missione dunque compiuta – essendo riusciti a “vendicare” sportivamente la sconfitta subita all’andata.

Nel primo set le due contendenti si equivalgono: le locali conducono i giochi 6-4, 8-5, quindi si sale 20-16 e le bergamasche fanno loro il parziale per 25-21. Il secondo periodo è un tourbillon d’emozioni, la Picco stacca 2-5 grazie alla stoccata di Zojzi (alla fine top scorer e premiata come miglior giocatrice), un muro di Caneva firma il 18-20, Salinas sigla il 23-24, in seguito si procede ai vantaggi 25-26, 26-27… Una lotta dura e cruenta, in cui Lecco sciupa ben tre palle set ma alla fine un attacco di Salinas consente alle manzoniane di affossare il colpo e imporsi 27-29.

Nel terzo set le ospiti dettano da subito la legge del più forte: Piacentini regala il 5-10, Caneva il 12-20, alla fine il tabellone luminoso indica 14-25. Se nel terzo parziale le orobiche dell’ex Arianna Lancini sono andate fuori giri nel quarto torna ad accendersi la battaglia: 4-4, 10-10, 12-16, 18-19, e 22-22, gli scambi decisivi tuttavia premiano la Picco che sigla il punto della vittoria con capitan Caneva: termina 22-25.

Coach Gianfranco Milano e compagnia escono dal match “gasati” per aver ritrovato un minimo di serenità; Costa Volpino invece mastica amaro, registrando la sesta sconfitta consecutiva. Domenica la Picco (sempre priva di Badalamenti e Barbagallo) tornerà a casa, ospitando nella seconda di ritorno il Montecchio in una partita molto tosta e impegnativa considerando che la formazione vicentina è titolare della quarta piazza in classifica, a quattro lunghezze dalla capolista Macerata.

Alessandro Montanelli

“Una partita complicata sia a causa delle assenze sia a livello classifica. La partita è stata in crescendo: un primo set affrontato in timidezza, siamo stati bravi a portare avanti il nostro gioco puntando su un buon servizio. Il secondo set è stato molto combattuto sul finale e l’abbiamo spuntata, Costa Volpino ha affrontato così un terzo set sottotono. Il quarto parziale ci ha visto molto agguerrite all’inizio e capaci di chiudere la partita sul finale. I tre punti ci gratificano molto, soprattutto per le difficoltà che stiamo vivendo in classifica” commenta Gianfranco Milano.

Classifica: Macerata 25, Cremona 23, Marignano 22, Montecchio 21, Mondovì 17, Picco Lecco 12, Olbia 10, Costa Volpino 8, Offanengo 7, Melendugno 5.



CBL Costa Volpino-Orocash Picco Lecco 1-3

(25-21, 27-29, 14-25, 22-25)



Costa Volpino: Lancini 11, Agbortabi 4, Rossi 15, Ghezzi 10, Mazzoleni 13, Dell’Orto 2, Pacchiotti (libero), Vicet Campos 7, Agazzi 3, Green 1, Boshnakopva 1, Gay, Magazza.

All: Cominetti.

Picco Lecco: Rimoldi, Salinas 11, Conti 14, Zojzi 29, Caneva 17, Mainetti (libero), Frigerio, Morandi, Sassolini. N.E: Casari, Bazzani.

All: Milano.

Top scorers: Zojzi A. (29) Caneva A. (17) Rossi N. (15)

Top servers: Piacentini F. (1) Conti A. (1) Zojzi A. (1)

Top blockers: Caneva A. (4) Mazzoleni M. (4) Rossi N. (3)

Arbitri: Adamo, Grossi.