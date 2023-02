LECCO – Continua alla grande l’attività dei Seniores del Geo (Gruppo Età d’Oro) del Cai di Lecco e, a volte, non c’è bisogno di andare troppo lontano per avere neve e montagna da godere, soprattutto se la giornata è così spettacolare, come quella di mercoledì 15 febbraio.

Raggiunti in funivia i Piani di Artavaggio i 55 partecipanti all’escursione compiono un tranquillo anello di 6 chilometri. Un piatto caldo al rifugio completa la bella giornata e dà l’occasione per fare gli auguri di buon compleanno al presidente Gianni Valsecchi.

Per il prossimo mercoledì il gruppo si prepara ad un classico della stagione: la splendida Val Roseg.