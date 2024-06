GRRRIGNA COMICS. LA MAGIA DEL FUMETTO COLPISCE ANCORA

BARZIO – La seconda edizione è la più difficile nella storia di un Comics ed il “GRRRigna” ne esce a testa alta. Il fine settimana dedicato al fumetto in quel di Pasturo, Cremeno e Barzio raccoglie l’entusiasmo degli appassionati e l’affetto degli ospiti, coccolati dall’organizzazione ed ammirati dal pubblico.

Il meteo ha fatto qualche dispetto al Festival diffuso del fumetto, mentre i momenti di bel tempo hanno decisamente premiato la proposta dell’associazione culturale La Fucina. Tutto esaurito infatti per Teresa Radice e Stefano Turconi, in dialogo con Pelati&Fumetti, e per Claudio e Marco Villa, protagonisti di una colazione allo Chalet di Barzio abilmente ‘arbitrati’ da Davide Barzi, così come il sole ha accompagnato Francesco Castelli ed Emanuele Tenderini e il pomeriggio di giochi in scatola con Lario Ludens nella piazza di Cremeno.