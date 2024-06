GIOCONDA AMBIENTATA A LECCO? MAGNANI SULLA TEORIA DEL NY TIMES

LECCO – Hanno fatto scalpore le dichiarazioni al New York Times della geologa e studiosa d’arte rinascimentale statunitense Ann Pizzorusso, che collocavano l’ambientazione della Gioconda di Leonardo Da Vinci a Lecco. Dichiarazioni che però, precisa lo studioso Riccardo Magnani, sono inesatte.

Magnani, che da anni studia l’opera e le ipotesi sul suo sfondo, ha precisato in un articolo che le suggestioni di Pizzorusso non tengono conto in particolare del fatto che il paesaggio sia un patchwork di località lecchesi e che, più in generale, le opere leonardesche presentano forti legami con l’area lariana, a partire dalla Vergine delle Rocce.