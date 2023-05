CIVATE – L’Istituto comprensivo di Civate ha annunciato il prossimo evento Hackathon, un’opportunità per giovani menti creative di mettere alla prova le proprie abilità e di sviluppare soluzioni innovative per problemi reali. L’evento si inserisce all’interno del progetto STEAM, una guida per un orientamento multidisciplinare. Scienza, tecnologia, ingegneria (engineering), arte e matematica sono presentate come discipline complementari e si fondono tra loro in molteplici occasioni per trasferire alla classe competenze trasversali.

L’evento si terrà venerdì 12 maggio e avrà luogo presso la scuola secondaria di primo grado di Malgrate dell’Istituto comprensivo di Civate. I partecipanti, divisi in squadre, si sfideranno lavorando allo sviluppo di soluzioni collaborative e innovative in diversi settori, tra cui l’ambiente, la tecnologia, l’arte, l’educazione civica e la salute. Avranno a disposizione un’ampia gamma di risorse, mentori e attrezzature tecnologiche fornitegli dalla scuola.

La sfida è aperta a tutti gli studenti delle classi terze dell’Istituto comprensivo di Civate e non è richiesta alcuna esperienza specifica nel settore. L’unica cosa richiesta è l’entusiasmo e la voglia di imparare e di mettersi alla prova, mettendo in campo le strategie per usare le conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e metodologiche, in situazioni di lavoro nello sviluppo professionale e/o personale.

L’obiettivo dell’Hackathon è quello di incoraggiare la creatività e la collaborazione tra partecipanti e di offrire loro l’opportunità di sviluppare abilità importanti e competenze utili per il futuro. Inoltre è un’occasione per scoprire talenti nascosti e per costruire relazioni con altri studenti appassionati di tecnologia e innovazione.

L’evento avrà inizio alle 8 con la consegna alle squadre delle tracce in busta chiusa e si concluderà alle 20 con la premiazione del progetto vincitore, dopo dodici ore di intenso ed entusiasmante lavoro.