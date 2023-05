LECCO – Di nuovo a processo Sergio Tosi, presidente di Sport Management ed ex gestore del centro sportivo Bione, per una presunta truffa per l’appalto affidato dal Comune di Lecco alla società con sede a Cassano d’Adda nel 2019.

Dopo la vicenda legata ai presunti abusi edilizi dove Tosi e l’ex assessore Stefano Gheza vennero assolti per non aver commesso il fatto il 21 settembre 2021, oggi è iniziato un nuovo processo con imputati lo stesso Tosi, presidente della società, e Fabio Grisotto all’epoca dei fatti contestati (inizio 2019) riferimento per le attività di Sport Management. Entrambi gli imputati sono accusati di truffa nel contesto della proroga dell’appalto nella gestione del centro sportivo Bione avvenuta a inizio 2019.

Il Comune di Lecco aveva posto delle condizioni ben precise a Sport Management che – secondo quanto emerso e per questo finita in un’aula del tribunale di Lecco – sarebbero state disattese. Rispetto al contratto, secondo la contestazione avanzata dal Comune di Lecco, non sarebbero state effettuate attività e opere superiori a 81mila euro.

Il Comune di Lecco si è costituito parte civile nei confronti dei due imputati che saranno sentiti nella prossima udienza, già fissata a inizio per ottobre.

A.Pa.