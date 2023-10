LECCO – Pubblicato sul portale istituzionale del Comune di Lecco l’avviso pubblico per la gestione di un ‘hub dei giovani’ al Centro civico Sandro Pertini di Germanedo. Il bando propone la presa in carico della sala civica Maria Calvetti, dell’auditorium, della palestra e del Laboratorio Aperto presenti nella struttura di via dell’Eremo, oltre all’utilizzo in via non esclusiva dell’adiacente playground recentemente rinnovato e inaugurato, insieme all’auditorium.

“In questi anni, ogni volta che incontravo i ragazzi e chiedevo loro cosa mancasse in città, la risposta era sempre la stessa: spazi per i giovani! – spiega l’assessore a Famiglia, giovani e comunicazione del Comune di Lecco Alessandra Durante -. Il Centro Pertini vuole proprio rappresentare un nuovo punto di riferimento per i ragazzi della città”.

“Come avevamo anticipato nelle scorse settimane e in occasione dell’inaugurazione – prosegue l’assessore – questo avviso pubblico ha esattamente l’obiettivo di individuare realtà che in autonomia o in sinergia abbiano una proposta di qualità per animare i diversi spazi del Centro Pertini: l’auditorium, la palestra, il laboratorio aperto e la sala civica. Il focus quindi, come spiegato nel bando, resta quello giovanile con proposte strutturate come incontri, supporto compiti e aula studio, intrattenimento, sport, formazione, musica, teatro, esposizioni e qualsiasi proposta arrivi liberamente dai soggetti interessati ma anche momenti di relazione e socialità destrutturati. Il Centro rappresenta in ogni caso anche uno spazio di riferimento per il rione e la città per cui ben vengano iniziative e proposte che coinvolgano anche altre fasce d’età e che sappiano sfruttare spazi e fasce orarie perché tutti possano trovare lì la risposta a una propria esigenza”.

“Sarà inoltre importante la collaborazione con le realtà territoriali che potranno chiedere l’utilizzo degli spazi anche per proporre proprie iniziative, sempre in coordinamento con il nuovo gestore e con il nostro Informagiovani che continuerà ad essere una presenza preziosa perché lo spazio possa vivere ed essere vissuto tutti i giorni dell’anno“, aggiunge Durante.

Le manifestazioni di interesse possono essere presentate entro le 12 di mercoledì 15 novembre via Pec all’indirizzo comune@pec.comunedilecco.it .