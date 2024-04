I GIOVANISSIMI UNDER 15 DELL’AURORA SAN FRANCESCO CAMPIONI PROVINCIALI

LECCO – Una tabella di marcia che la dice lunga sulla forza dei Giovanissimi Under 15 dell’Aurora San Francesco di Lecco allenati da mister Carlo Roveda. Sempre in testa dalla prima gara del Girone A dei Giovanissimi Provinciali U15 – Lecco (che raggruppa tutte le più importanti formazioni del lecchese), la vittoria del girone è giunta a due turni dalla fine – con ben 140 reti fatte contro appena 16 subite, a conferma di miglior attacco e migliore difesa.

Il marcatore più forte con 43 reti è stato Diego Roveda, seguito da Emanuele Cinnante con 33 che poi, nel girone di ritorno è andato a giocare con l’Olginatese in un campionato Élite ma, come sottolinea l’allenatore, ha dato un grande contributo alla squadra nell’andata. Con 18 reti si è distinto anche Davide Arrigoni. Unica sconfitta in trasferta con la Bellagina a Bellagio.

I lecchesi se la vedranno con i coetanei dell’ARS Rovagnate, vincitore del Girone B – Lecco, per il trofeo provinciale di categoria.

“Ho seguito questo gruppo di calciatori nati nel 2009 dalla categoria Pulcini – racconta mister Carlo Roveda – giocavano a 7, dopo il periodo Covid abbiamo fatto due anni di Esordienti a 9 vincendo nel secondo anno il campionato all’ultima giornata del primaverile contro la Calcio Lecco in casa, 1-0. A 11 nel primo anno di Giovanissimi provinciali siamo arrivati terzi nel girone primaverile lasciando la possibilità di partecipare ai Regionali Giovanissimi 2010 e quest’anno ci siamo aggiudicati il primo posto, lasciando sempre ai 2010 la possibilità di fare i Regionali.”

“Abbiamo fatto una stagione strepitosa – conferma l’allenatore dell’Aurora San Francesco – perché i ragazzi hanno conquistato tutti i record che potevano ottenere: primi con 10 punti di vantaggio sulle due seconde (Calolziocorte e Rovinata), miglior attacco e miglior difesa. Siamo stati l’unica squadra ad aver vinto tutte le partite in casa: 11 su 11. Il merito di questo successo è tutto dei miei giocatori; devo ringraziare il mio staff perché senza di loro non avrei potuto fare nulla, persone che si sono molto impegnate per ottenere il massimo dai ragazzi: Antonio Calò, Massimo Vanossi, Claudio Pensotti e Paolo Peveri. Ringrazio anche il responsabile del settore calcio dell’Aurora Luigi Barbieri per il sostegno che ci ha dato”.

Mister Roveda, che difficoltà ha incontrato nel campionato?

“Fortunatamente non abbiamo trovato grandi problemi, perché lo abbiamo dominato dall’inizio alla fine a parte infortuni subiti da alcuni ragazzi che li hanno allontanati dal campo per qualche turno, facendone mancare l’apporto. Nel girone di andata abbiamo raccolto 31 punti su 33 e ci siamo confermati nel ritorno con 28 punti”.

Quali le caratteristiche sportive peculiari della sua squadra?

“In fase difensiva abbiamo adottato un 4-4-2 per coprire bene le zone del campo. In attacco lascio molta libertà ai centrocampisti e attaccanti nella metà campo avversaria: hanno dimostrato, realizzando numerosi gol, che ci hanno saputo fare. Un importante apporto lo hanno dato anche i due terzini esterni che hanno spinto sulle fasce in aiuto all’attacco”.

Le prospettive future di questo gruppo?

“Siamo in attesa di una riunione con il presidente di settore e i genitori, dove faremo il punto della situazione guardando alla prossima stagione. I ragazzi passeranno di categoria, diventando Allievi Under 16 sempre con i nati nel 2009”.