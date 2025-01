“I LUOGHI DEL CUORE”, PIÙ DI 3MILA VOTI PER VILLA EREMO

LECCO – Nella giornata di ieri è stato pubblicato sul portale della dodicesima edizione de “I Luoghi del Cuore” l’aggiornamento dei voti raccolti (si può votare fino al 10 aprile 2025).

Il “Gruppo Amici di Germanedo”, in collaborazione con l’Arci – Circolo Promessi Sposi di Germanedo e con l’appoggio del Comune di Lecco, ha proposto un luogo di alto valore storico e simbolico ovvero la Villa e parco “Eremo” – Serponti di Mirasole a Germanedo di Lecco.

L’aggiornamento di ieri ha visto un “balzo” per Villa Eremo-Serponti di Mirasole di Germanedo che dall’ultimo aggiornamento (poco più di ottocento voti) ha per ora totalizzato poco più di 3000 voti, classificandosi al 55° posto in classifica, secondo a livello della Provincia di Lecco dopo il traghetto di Imbersago, cui gli organizzatori danno il plauso per l’incredibile risultato. Segue di poco la chiesa di S. Egidio a Bonacina, con la quale si stanno costruendo iniziative per valorizzare il percorso che unisce i due luoghi, Germanedo e Bonacina.

Sono state coinvolte in questo senso altre associazioni del territorio e diverse scuole di ordine e grado che, grazie a questa iniziativa, hanno “riscoperto” e riscopriranno con iniziative e visite guidate il valore non solo storico e artistico, ma anche simbolico di questi due luoghi. In questo senso l’obiettivo può dirsi già raggiunto perché è solo con la reciproca collaborazione che si possono creare le premesse per il recupero di questi beni.

Gli organizzatori stanno inoltre preparando un concerto-evento dedicato al pianista Gian Raimondo Serponti di Mirasole (1846-1907), musicista e compositore che proprio in villa Eremo diede vita a molte delle sue opere. L’evento “sarà un momento di festa aperto non solo agli abitanti di Germanedo ma a quelli di tutto il territorio”.

È possibile votare Villa e parco “Eremo” – Serponti di Mirasole in due modi:

Con un click su: https://fondoambiente.it/luoghi/villa-serponti-detta-villa-eremo?ldc

Con una firma cartacea presso

– Bar Circolo Promessi Sposi di Germanedo di Lecco – via Lombardia 7 (vicino all’Ospedale di Lecco), aperto tutti i giorni dalle 8:30 alle 12 e dalle 14 alle 20;

– Comune di Lecco (chiedere in portineria);

– Alimentari Previtali Battista – Via alla Chiesa, 34 Germanedo;

– Bar Carpe Diem, Via On. Celestino Ferrario, 27/A Germanedo;

– Frida Concept Caffè – Via alla Chiesa, 5 Germanedo.