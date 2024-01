ROMA – Sull’idroelettrico l’Uncem (Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani) chiede al Governo e al Parlamento di intervenire.

Che siano proroghe agli attuali concessionari, o gare per individuarne nuovi, secondo Uncem occorre dare alle Regioni tempi certi per agire come previsto dalla norma vigente che “regionalizza” le concessioni scadute in scadenza.