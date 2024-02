IL FINE SETTIMANA DI CALCIO DELLE GIOVANILI DEL LECCO ALTA

LECCO – Pareggio tra Lecco Alta e Cortenova nella seconda giornata di campionato dei Pulcini 2014. Partita intensa, viva, combattuta e di un buon livello tecnico da parte di entrambe le squadre. Il primo e il secondo tempo si concludono entrambi 2-0, uno a favore della squadra di casa e uno degli ospiti. Dopo un brutto terzo tempo, la Lecco Alta gioca con più sicurezza, precisione e personalità riesce a vincere il quarto tempo grazie a un gol allo scadere come conseguenza di una bella azione corale e una precisa conclusione all’angolino.

Partita molto combattuta ed equilibrata tra gli Esordienti 2012 della Pol.2001 e del Lecco Alta, caratterizzata dalla notevole intensità soprattutto dei padroni di casa. Primo tempo è terminato 0-0 con poche occasioni, il secondo è stato vinto dalla Pol.2001 con un gol su punizione a 3′ dalla fine. Nel terzo il Lecco Alta si è imposto per 2-0.

Anche la seconda giornata di Campionato dei Pulcini 2013 non si è conclusa bene per la compagine della Lecco Alta, sconfitta dalla Bellagina per 3 tempi a 2. In una giornata praticamente invernale, il campo di Bellagio si è dimostrato ancora una volta stregato per i lecchesi che hanno perso già due incontri amichevoli e stavolta la partita di campionato. Dopo una partenza brillante della Lecco Alta che ha concluso il primo tempo con il risultato di 0-2. Gli altri due tempi si sono conclusi con un risultato a favore della Bellagina per 3-0 e 2-1. Le due squadre sono apparse sostanzialmente equilibrate anche se in fase conclusiva la Lecco Alta ha sprecato di più ed è mancata in fase di realizzazione anche grazie alle ottime parate del portiere avversario. Dall’altro lato la Bellagina si è dimostrata più concreta ed efficace della Lecco Alta ed ha per questo meritato il vantaggio. Il quarto tempo si è concluso in parità.

Partita difficile mentalmente quella contro il Missaglia per la sconfitta dell’andata, ma i ragazzi dei Giovanissimi della Lecco Alta si erano allenati bene la settimana, convinti di poter far meglio. In vantaggio con Andrea dopo 15′, i lecchesi subiscono il sorpasso da parte dei padroni di casa, ma prima della fine del tempo una punizione di Simone riporta in equilibrio il match. Secondo tempo di qualità con Andrea e Simone ancora in rete. La partita è vivace e il risultato cambia più volte col 5 gol segnati da Filippo su splendido assist di Lorenzo. Alla fine il risultato si fissa sul 4-5 per la gioia dei ragazzi della Lecco Alta.