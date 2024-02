IL GRAFFIO. UNA SQUADRA DEL FAR CREDERE

Cara Lecconews

È sempre importante anzi un valore aggiunto quando la squadra della tua città ha al proprio fianco la classe politica, gli amministratori comunali.

Come questo post dell’Assessora Sacchi fa credere.

Poi vai oltre le parole di circostanza e vai a vedere nella realtà negli Atti pratici amministrativi e quindi la concretezza del fare, del sostegno, della vicinanza alla squadra, ai tifosi e trovi invece che nemmeno una manciata di settimane fa, a partire proprio dall’assessora ai Lavori Pubblici, la stessa che fa post di propaganda e televendita, insieme alla Giunta e alla sua maggioranza consigliare, han bocciato secco, senza se e senza ma, gli emendamenti dell’opposizione che chiedevano il prioritario adeguamento nelle strutture dello stadio, che chiedevano di aggiungere una passerella per facilitare le persone disabili a entrarci allo stadio per tifare la propria squadra, per rendere quindi niente di più che adeguato, coinvolgente e partecipato uno stadio e un investimento per il campionato di oggi e quelli di domani.

No, non era necessario, tantomeno priorità di Assessora e Comune, non c’erano soldi, preferivano spenderli per cornamuse elettriche, palchi galleggianti, loghi e altre decine di rivoli di bocca allevate a monete.

Quindi leggere post come quelli dell’Assessora del far credere che vogliono sembrare, sembrano positivi e partecipanti, ma che in realtà sono solo un tentativo farlocco di autopromozione, ruffiani, al pari di quelli subito dopo la conquistata promozione in B con foto di esaltazione in tribuna per poi dichiarare che la promozione creava un problema di viabilità e ordine pubblico per troppi sabati, come se fosse stato meglio che non ci fosse stata.

Ecco…

Che desolante desolazione la ruffianeria amministrativa e pure elettorale.

Paolo Trezzi