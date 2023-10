LECCO – Il Comune di Lecco informa la cittadinanza che “le condizioni di alta pressione favoriscono l’accumulo di particolato e di altre sostanze inquinanti negli strati più bassi dell’atmosfera, gli impianti termici a uso civile rappresentano una non trascurabile fonte di emissioni inquinanti in atmosfera pertanto è stata emessa ordinanza n. 21 del 12.10.2023 LIMITAZIONE DEGLI ORARI DI FUNZIONAMENTO E DELLE TEMPERATURE DI ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI PER LA CLIMATIZZAZIONE INVERNALE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI LECCO, accessibile in questa pagina:

https://lecco.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/papca-ap/-/papca/display/3022220?p_auth=lSY9Gm6l&p_p_state=pop_up

Prevista la riduzione del funzionamento giornaliero degli impianti a uso civile per un massimo di 13 ore comprese nella fascia oraria tra le 05.00 e le 23.00 e la riduzione di un grado della temperatura ambientale dell’aria (prescrizioni approfondite proprio nel testo dell’ordinanza).

RedLC