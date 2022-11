MANDELLO DEL LARIO – Intervento domenica sera per la Stazione del Triangolo Lariano del Soccorso alpino, XIX Delegazione del Cnsas e per le squadre Saf dei Vigili del Fuoco. Tre ragazzi erano in difficoltà sul Moregallo, mentre stavano scendendo da una via di arrampicata. Erano ben attrezzati ma in fase di uscita sono rimasti bloccati in un punto molto impervio e allora hanno chiesto aiuto, anche perché stava diventando buio.

I soccorritori – una decina le persone impegnate – li hanno raggiunti e dopo avere verificato che erano in buone condizioni di salute hanno proceduto all’evacuazione via terra in sicurezza. Si è trattato di un intervento molto tecnico e laborioso, su un terreno particolarmente impegnativo ma l’operazione è andata a buon fine e i ragazzi sono stati messi in salvo, illesi. L’intervento si è concluso in tarda serata.

Immagine di repertorio