INFRASTRUTTURE OLIMPICHE: APPROVATO IL D.L., VIA LIBERA ALLE OPERE

LECCO – Oggi il Consiglio dei Ministri ha approvato lo schema di decreto legge “Disposizioni urgenti sulla governance e sugli interventi di competenza della Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 Spa” presentato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.

“Come anticipato dal Ministro Salvini durante l’incontro del 17 gennaio scorso – commentano la presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann e il vicepresidente e consigliere provinciale delegato alla Viabilità Mattia Micheli – con questo decreto legge vengono risolte definitivamente le difficoltà di carattere burocratico legate alle opere olimpiche. Ringraziamo il Ministro Salvini per il suo impegno concreto a trovare una soluzione normativa al problema nel più breve tempo possibile, che consentirà ad Anas, in qualità di soggetto attuatore, di procedere con la realizzazione delle opere per le quali era prevista la possibilità di appalto tramite accordo quadro, senza ulteriori problematiche di carattere burocratico e amministrativo”.

ANAS S.p.a. è individuata “quale soggetto attuatore e subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi, nonché nei procedimenti amministrativi pendenti”, per i seguenti interventi:

• SS 38 – allargamento tratti saltuari dal km 18+200 al km

68+300;

• SS 36 – adeguamento a tre corsie del Ponte Manzoni a Lecco;

• SS 36 – consolidamento galleria “Monte Piazzo”;

• SS 36 – potenziamento svincolo in località Piona;

• SS 36 – messa in sicurezza tratta Giussano-Civate.



“Per tali opere risultano già efficaci accordi quadro di ANAS, che consentono di procedere con l’esecuzione delle opere in tempi rapidi e senza l’espletamento di ulteriori procedure di evidenza pubblica. Restano comunque validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto”.

RedPol



