FORZA ITALIA VS LEGA, BUTTI: “USIAMO ENERGIE PER PERCORSO COMUNE”

Rimango stupito delle parole pronunciate nel comunicato dal Segretario Provinciale di Forza Italia Roberto Gagliardi, con il quale mi congratulo per il recente successo al suo congresso, stupito dicevo perché non ne capisco la logica. All’amico Roberto rammento che sul settimanale da lui citato compare una mia intervista dove traccio una fotografia dello stato di salute del partito che guido, unitamente a delle linee politiche che ritengo più congrue alla Lega Lombarda.

Qui parlo di unione di intenti per un centrodestra compatto e coeso al fine di risultare vincente su tutto il territorio senza farne una questione di bandiera, tradotto facciamo tutte le giuste valutazioni per una partita comune. Altre considerazioni apparse sul settimanale sono frutto di un’analisi politica generale che non è ascrivibile al pensiero e alle affermazioni della Lega. Quello da lui descritto non è parte della mia intervista ma un articolo redazionale. Differenza abissale.

Cosa dovrei pensare io ora leggendo quelle parole, energiche e pieni di livore nei nostri confronti, quasi pronunciate ad un nemico giurato da sempre. Sorvolo, tendo la mano e dico quell’energia caro Roberto usiamola per costruire quel percorso comune che deve portarci al governo del territorio come centrodestra vincente.

Il Segretario Provinciale Lega Salvini Premier

Daniele Butti

