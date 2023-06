VALMADRERA – La Scuola primaria paritaria ‘Cuore Immacolato di Maria’ di Valmadrera, che fa parte della Fondazione ‘Mons. Giulio Parmigiani’, si è classifica al secondo posto assoluto nell’ambito del concorso ‘Insieme per gli Oceani’, un progetto di educazione alla sostenibilità ambientale promosso da Rio Mare e WWF e rivolto alle scuole.

La comunicazione ufficiale destina alla Scuola un riconoscimento per il lavoro svolto e darà la possibilità di poter fruire di un buono acquisto da destinare a materiale didattico. La partecipazione al concorso non è casuale: la scuola primaria paritaria C.I.MA. è a tutti gli effetti una Green School avendo ormai da anni sostituito i bicchieri di plastica monouso della mensa con bicchieri di plastica dura lavabili, operando una sistematica riduzione degli sprechi alimentari e creando uno spazio in cui è stato creato un piccolo orto curato proprio dai giovanissimi alunni. Inoltre, la scuola partecipa assiduamente a progetti sullo sviluppo sostenibile e volti alla riduzione dello spreco di acqua potabile organizzati da aziende del territorio lecchese.

“Siamo davvero soddisfatti non solo del riconoscimento, ma anche dell’entusiasmo con cui i nostri alunni hanno raccolto l’invito a riflettere sul valore dell’acqua e degli oceani, approfondendo una tematica che oggi giorno è sempre più attuale – commentano gli insegnanti della classe vincitrice – Il secondo posto ottenuto è certamente un premio per i nostri alunni ma anche per noi insegnanti che durante l’anno, in modo trasversale, scegliamo di parlare di argomenti di stretta attualità e di discutere insieme ai bambini per stimolare in loro un pensiero divergente, oltre che una presa di coscienza necessaria per la loro crescita. Una sinergia che ci permette poi di aprire le nostre classi alle sfide del futuro, dove dovranno essere adulti consapevoli e protagonisti”.

Il concept del Concorso chiedeva a bambine e bambini di diventare ‘Ambasciatori degli Oceani’ e portare anche fuori dalla propria classe il messaggio della piccola Ondina sul rispetto dell’acqua e sull’importanza di mettersi in gioco per proteggere il nostro meraviglioso Pianeta blu. Una sfida raccolta dalla classe 4^ della scuola C.I.MA. che, dopo aver approfondito in classe il valore dell’acqua, ha poi preparato un video in cui ha riassunto il lavoro svolto in aula; non solo: nel corso del viaggio d’istruzione a Genova, gli alunni hanno contribuito alla pulizia della spiaggia di Sturla a Boccadasse collaborando proprio con i volontari di WWF Liguria. Muniti di guanti e sacchi della pattumiera, sono stati raccolti 296 mozziconi di sigaretta, tre chili di plastica, un chilo di vetro e due chili di indifferenziata, purtroppo tutto materiale abbandonato da chi non ha a cuore il mare e l’ambiente.

L’impegno è poi proseguito con un’opera di sensibilizzazione rivolta ai futuri fruitori della spiaggia: così, i bambini hanno affisso alcune regole di comportamento civile apponendo alcuni cartelli, precedentemente realizzati in classe su legno recuperato, sui pali situati all’interno della spiaggia. La notte passata all’Acquario di Genova e la visita al ‘Museo del Mare Galata’ ha poi contribuito a dar loro gli strumenti per farsi ‘messaggeri’ degli Oceani con i loro coetanei e con gli adulti, riportando sul territorio quanto scoperto durante la meravigliosa uscita didattica.

“Caro Oceano, siamo molto preoccupati per te e per la tua salute – hanno scritto i piccoli protagonisti di classe quarta in una lettera idealmente indirizzata proprio all’oro blu – Ma siamo sicuri che, se tutti ci impegneremo a rispettare l’ambiente e a fare scelte sostenibili, anche tu starai meglio. Noi abbiamo scelto di fare la nostra parte: non siamo solo rimasti seduti ad ascoltare, ma siamo scesi in campo per metterci in gioco e dimostrarti che siamo dalla tua parte! Continueremo a fare azioni concrete per aiutarti, perché ti vogliamo bene”.