INVEISCE E SI SCAGLIA CONTRO AGENTI DELLA POLIZIA: ARRESTATO UN 24ENNE

LECCO – Nella serata del 2 aprile, la Polizia di stato di Lecco – Squadra Volanti è stata chiamata in via Cavour a Lecco, dove era stata segnalata la presenza di un uomo che prendeva a calci i sacchetti dell’immondizia presenti in strada.

Giunti immediatamente sul posto, gli agenti della Volante hanno intercettato l’uomo, che ha reagito in modo aggressivo contro gli agenti. Il soggetto, sprovvisto di un documento d’identità, e in possesso di un piccolo quantitativo di hashish, è stato portato in Questura.

In Questura, durante la compilazione dei relativi atti, l’uomo è andato in escandescenza, iniziando a inveire contro i poliziotti, scagliandosi contro di loro, sferrando calci e pugni e danneggiando anche una panchina di metallo. Alla fine il 24enne, di nazionalità marocchina, è stato bloccato dagli agenti e successivamente arrestato per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato.

Nella mattinata del 3 aprile, presso il Tribunale di Lecco, si è svolta l’udienza di convalida, dove l’arresto è stato convalidato ed è stata disposta nei confronti dell’uomo la custodia cautelare in carcere, in attesa di giudizio.