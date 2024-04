VERSO LE EUROPEE: IL SONDAGGIO/TOUR DI CIOCCA LUNEDÌ FA TAPPA A LECCO

LECCO – “Questo sondaggio è uno strumento importante per capire quanto i cittadini lombardi si sentano strozzati da queste folli politiche europee. Il quadro che emerge è quello di famiglie e imprese schiacciate dai numerosi vincoli europei pensiamo ad esempio all’obbligo di ristrutturare la casa o cambiare l’auto per rispettare finte norme a tutela dell’ambiente. Tutte imposizioni europee che poi dovranno pagare i cittadini italiani. Le risposte che emergono dal sondaggio dovrebbero far riflettere gli euroburocrati che in questi anni non si sono preoccupati di mutui triplicati mentre miliardi venivano investiti per farci mangiare insetti”.

Dichiara così l’On. Angelo Ciocca, membro della commissione agricoltura e di quella industria e ricerca al Parlamento europeo, i risultati del sondaggio da lui commissionato sul territorio, che presenterà nella tappa di Lecco, lunedì 8 aprile, alle 17:30 in piazza Cermenati, nel suo tour dal titolo “Rivoluzione Europea”, in cui l’eurodeputato incontrerà cittadini e vari amministratori locali.

Un sondaggio su quattro temi centrali per attuare questa rivoluzione europea: “Solo 1 cittadino su sei si dichiara a favore della follia europea che vorrebbe vederci mangiare insetti; più del 50% degli intervistati ha un’opinione negativa della direttiva europea case e dell’obbligo di ristrutturarle o di cambiare auto per passare all’elettrico a spese dei cittadini; 6 cittadini su 10 hanno visto la loro rata del mutuo raddoppiata a causa dell’aumento dei tassi di interesse”.

RedPol