ITALIA VIVA LECCO: INCONTRO A OGGIONO COI CANDIDATI PAITA E PEREGO

OGGIONO – Nella sala consiliare di Oggiono, incontro pubblico organizzato da Italia Viva Lecco con la presenza di Raffaella Paita e Luca Perego, candidati alle prossime Elezioni Europee nella lista ‘Stati Uniti d’Europa’.

Ha introdotto la serata Marco Belladitta, presidente provinciale di Italia Viva Lecco, che ha sottolineato la bellezza e la riconoscenza nel vedere “una comunità politica appassionata e presente, animata e vivace, nonostante una presenza spesso in sordina e poco appariscente: riconosco che forse ci si aspettava di più in questi mesi, in cui impegni personali e lavorativi mi hanno tenuto lontano, ma è con grande gioia che ci ritroviamo questa sera, per rincorrere il sogno europeo. Abbiamo un progetto politico, abbiamo degli ottimi candidati, ora tocca a noi impegnarci in quest’ultima settimana”, ha sottolineato Belladitta.

“La comunità politica di Italia Viva ha da sempre creduto e mantenuto fede a un progetto politico riformista, liberale e, oggi, federalista – ha detto Mauro Del Barba, parlamentare del territorio lombardo – Siamo qui per presentare un proposta politica per il presente, con la lista di scopo ‘Stati Uniti d’Europa’, che possa continuare anche per il futuro, con un progetto politico di ampio respiro, solido e duraturo. Noi ci abbiamo sempre creduto e continuiamo a crederci, con la forza di tanti sostenitori appassionati”.

A seguire l’intervento del candidato Luca Perego, espressione diretta del territorio lecchese, che ha voluto sottolineare “la bellezza del progetto politico aperto e inclusivo, che sappia conciliare e fare sintesi tra sensibilità differenti accomunate da un desiderio chiamato Europa; in un periodo in cui nessuno vuole sostenere un dibattito serio, preferendo parlare di sciocchezze, noi ci presentiamo uniti dal sogno europeo: una difesa comune, un federalismo più completo, un livello successivo per la nostra Europa”, le parole di Perego.

“Vogliamo un’Europa più matura e più forte, che possa riacquisire riconoscenza internazionale nelle sfide e nelle decisioni che contano – ha detto la senatrice Raffaella Paita -. Vorremmo proporre almeno tre punti: l’elezione diretta del presidente della Commissione Europea, per cui noi proponiamo Mario Draghi senza nasconderci, l’eliminazione del veto da parte di alcuni stati nazionalisti, vicini alle derive sovraniste e anti libertà, e infine la costituzione di una difesa comune e la piena attuazione di politiche realmente comunitarie”.

Prima degli interventi del pubblico, delle foto e dei saluti finali, un breve intervento di Antonio Rusconi, sindaco di Valmadrera, molto impegnato sul fronte delle elezioni amministrative che coinvolgono molti comuni della provincia. “Siamo qui per un progetto politico chiaro, e lavoreremo affinché possa durare nel tempo: nessuno parla di Europa, noi abbiamo messo l’Europa nel simbolo – ha detto Rusconi -. Il nostro voto sarà determinante per contare di più negli scenari internazionali. Un ringraziamento ai candidati intervenuti e a tutte le persone che quotidianamente ci credono e portano avanti il lavoro con passione e determinazione”.