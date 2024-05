SABATO LA RESEGUP: OCCHIO ALLE MODIFICHE DELLA VIABILITÀ

LECCO – Partirà questo sabato 1° giugno da piazza Garibaldi l’attesissima ResegUp 2024 coi suoi 24 km di percorso e circa 1800 metri di dislivello, che porterà 1200 runner dal centro città sino in cima al Resegone, per poi ridiscendere e concludersi nuovamente nel cuore di Lecco, in piazza Garibaldi.

La gara di corsa in montagna organizzata dalla Asd 2slow e patrocinata dal Comune di Lecco interesserà via Cavour, via Volta, largo Montenero, un tratto di corso Matteotti, un tratto di via XI Febbraio, via Don Pozzi, via Caldone, via Tonale (attraversamento), via Cernaia, via Garabuso, piazzetta Guerrazzi, un tratto di via Don Rodrigo, via Prà Corvino, la scalinata mulattiera di via Resegone, via Roncale, via Per Erna, un tratto di via Ai Poggi e, al ritorno dalla vetta del Resegone, via Ai Poggi, via Per Erna, via Roncale, via Resegone, via Lucia, via Renzo, salita dei Bravi, viale Montegrappa (attraversamento), via Foscolo, via Solferino, via Don Pozzi, il parco Belgioioso, corso Matteotti, via XI Febbraio (attraversamento), largo Montenero, un tratto di via Resinelli, via san Nicolò, vicolo Canonica, piazza Cermenati, un tratto di Lungolario Isonzo e piazza Garibaldi. A questo collegamento il percorso completo.

Per consentire lo svolgimento della manifestazione, sabato 1° giugno sono istituiti il divieto di transito dalle 15 alle 20 in Lungolario Isonzo, dalle 7 alle 24 in via Nazario Sauro, piazza Affari e piazza Garibaldi (con sospensione dei pass ZTL), dalle 12 alle 15 in via Cavour (con sospensione dei pass ZTL) e il divieto di transito, limitatamente al tempo strettamente necessario al transito dei corridori, dalle 14.30 alle 20.30 su tutte le strade interessate dalla competizione sportiva.

Parziale restringimento della corsia di marcia di Lungolario Isonzo da piazza Cermenati a via Nazario Sauro dalle 20 e fino al passaggio dell’ultimo concorrente e divieto di sosta con rimozione forzata dalle 9 alle 16 in via Cavour e in via Caldone, nel tratto da via Rimembranze a via Marsala, dalle 7 alle 24 in via Sauro e piazza Affari, dalle 9 alle 21 in Lungolario Isonzo, da largo Europa a piazza Cermenati, e dalle 12 di venerdì 31 maggio alle 24 di sabato 1° giugno in piazza Garibaldi.

A questo collegamento il provvedimento viabilistico completo.