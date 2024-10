“LA MISERICORDIA” DI CHRISTIAN POGGIONI IN SCENA ALL’AIROLDI E MUZZI

LECCO – È in programma venerdì 1 novembre alle 20:30 presso la Chiesa del redentore e di Santa Caterina degli Istituti Riuniti Airoldi e Muzzi di Lecco una meditazione teatrale dal titolo “La misericordia” con la regia e la partecipazione di Christian Poggioni, accompagnato dalle musiche originali di Adriano Sangineto e dal canto di Lucia Amarilli Sala.

Lo spettacolo, ideato in occasione del Giubileo straordinario sulla Misericordia indetto da Papa Francesco, vedrà parola, musica e canto intrecciarsi per raccontare come la misericordia divina sia il cuore pulsante dei capolavori dei due massimi autori della letteratura italiana: la Divina Commedia di Dante Alighieri e I promessi sposi di Alessandro Manzoni.

Dopo l’introduzione affidata alle parole di Sant’Agostino, risuoneranno, alternandosi, le voci di Dante, Virgilio, Manfredi, Beatrice, l’innominato, Lucia, il cardinal Federico Borromeo: uomini e donne la cui vita fu toccata e trasformata dal manifestarsi della misericordia di Dio, che precede l’uomo ma dell’uomo ha bisogno per realizzarsi.

La meditazione teatrale è stata promossa dall’Associazione Amici Sostenitori degli IRAM quale momento privilegiato per apprezzare i recenti lavori di ristrutturazione interna della Chiesa degli Istituti, dedicata al Redentore e di Santa Caterina. L’ingresso è libero e aperto a tutta la città.