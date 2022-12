LECCO – Chiude bene il 2022 Orocash Picco Lecco. Le biancorosse battono per 3 set a 0 le cugine comasche del Tecnoteam Albese, aggiudicandosi anche il secondo derby della stagione. Una vittoria di squadra, caratterizzata da un gioco corale.

Parte bene Orocash Picco Lecco subito efficace in un derby festivo che fa sognare. Picco molto precisa e con un gioco con pochi errori (13-7). Orocash gestisce tranquilla il set e chiude il primo parziale 25-18. Il secondo set è all’insegna dell’equilibrio tra le due formazioni. Albese è sicuramente più in partita e non mancano gli errori da entrambe le parti (20-20). Nel momento decisivo Albese commette qualche imprecisione di troppo e le padrone di casa chiudono 25-21. Terzo set facile per le padrone di casa che puntano su un gioco preciso e organizzato. Le biancorosse chiudono 25-17 e conquistano la partita.

Il commento di Gianfranco Milano, allenatore Orocash Picco Lecco: “Per noi il gioco di squadra è un riferimento, non serve un solo leader ma un gioco corale. Arriviamo da una settimana complicata: le festività che stravolgono la nostra regolarità e la febbre che ha messo in dubbio fino all’ultimo due ragazze. La squadra era ancora più coesa. La classifica è molto corta, pertanto ogni punto e risultato sarà fondamentale. Lavoriamo tutte le settimane per muovere la classifica. Prossima tappa Mondovì”.

Il commento di Mauro Chiappafreddo, allenatore Tecnoteam Albese: “Abbiamo fatto risultati altalenanti nelle ultime settimane, inoltre anche la formazione è decisamente rimaneggiata a causa di qualche acciacco. Purtroppo soffriamo molto la pressione e questa sera non ci siamo espressi come dovevamo fare”.