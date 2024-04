LAGO, ALLARME NAVIGAZIONE: SERVIZIO RAPIDO BATTELLI SOSPESO CAUSA DETRITI

LECCO – Stante il peggioramento delle condizioni del lago a causa della presenza di legname e detriti trasportati dalle violente piogge dei giorni scorsi, questa mattina l’unico catamarano in servizio – Città di Como – ha alzato bandiera bianca a causa del danneggiamento al timone.

Il servizio rapido risulta pertanto completamente sospeso.

Gli abbonati sono stati allertati. Potranno comunque accedere a tutti gli ulteriori servizi in linea oppure, qualora dovessero utilizzare il servizio bus di ASF, verrà rimborsato loro il biglietto a parziale copertura del disagio subito.

“Ci siamo subito attivati con le istituzioni e le autorità locali – è intervenuto Pietro Marrapodi, gestore governativo dell’ente – per chiedere l’intervento degli enti preposti alla pulizia del lago con l’obiettivo di risolvere al più presto la questione detriti e, una volta ripristinate le unità rapide, riprendere il servizio in condizioni di sicurezza per i mezzi”.