CHIUSA PROVVISORIAMENTE LA SS36 IN DIREZIONE SUD ALL’ALTEZZA DI COLICO

COLICO – Anas comunica che la SS36 è provvisoriamente chiusa in direzione Sud a Colico per un intervento di ripristino in seguito a un sinistro.

“La strada statale 36 Del Lago di Como e dello Spluga è provvisoriamente chiusa in direzione Sud, in località Colico. Il provvedimento è necessario per procedere alla rimozione di alcuni pannelli all’interno della galleria “Chiaro”, danneggiati in seguito ad un incidente“.

Il percorso alternativo – informa in conclusione l’Anas – è costituito dalla SP 72 con rientro allo svincolo di Piona.

RedViab